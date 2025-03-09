شايبي يعود لمستواه وينعش آماله بالتواجد في تربص الخضر

شارك الدولي الجزائري فارس شايبي أساسيا في مباراة فريقه انتراخت فرانكفورت و نادي يونيون برلين التي انتهت بخسارته ورفقائه بثنائية مقابل واحد.

وجرت المباراة بملعب “دوت شبانك بارك” في الجولة 25 من منافسة الدوري الألماني.

ونال شايبي تنقيطا مميزا في المباراة، بـ 7.1 من 10، بعدما لعب 71 دقيقة من عمر المواجهة، وقدم مستويات كبيرة.

كما انعش شايبي أماله في التواجد في تربص الخضر بعد مشاركته بشكل احتياطي في اخر مباراة، و مشاركة أساسية اليوم الأحد، وهو الأمر الذي قد يجبر بيتكوفيتش بإعادة النظر إلى خياراته، وضع اسم شايبي في القائمة المنتظرة.