شايبي يغيب عن فرانكفورت لأول مرة هذا الموسم !

اكتفى لاعب “الخضر” فارس شايبي، بمتابعة لقاء ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس السبت، أمام المضيف هايدنهايم، من كرسي الاحتياط، لأول مرة هذا الموسم.

ولم يعتد الدولي الجزائري، على هذه الوضعية، وهو الذي شارك في كل لقاءات ناديه منذ بداية الموسم ما بين دوري الأبطال و”البوندسليغا” وكأس ألماني.

وخاض شايبي، 11 مباراة أساسيا مقابل مشاركتين كبديل. كيف أن يكتفي بالجلوس على كرسي الاحتياط طيلة الـ 90 دقيقة من لقاء أمس. الذي انتهى بهدف لمثله ضمن فعاليات الجولة الـ 9 من الدوري الألماني.

ويقدم لاعب “الخضر” مستويات راقية هذا الموسم. في منصبه الجديد كوسط ميدان دفاعي. وهو الذي سجل هدفا وقدم 6 تمريراته حاسمة في لقاءاته الـ 13 التي خاضها مع فرانكفورت.