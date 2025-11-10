شايبي يغيب عن وديتي زيمبابوي والسعودية

ترسم غياب نجم آينتراخت فرانكفورت، فارس شايبي، عن وديتي “الخضر” المقررتين يومي الـ 13 والـ 18 نوفمبر الجاري، أمام زيمبابوي والسعودية.

وكان مقررا أن يلتحق اليوم الاثنين، شايبي، بتربص المنتخب الوطني الذي سينطلق بمدينة “جدة” غير أن “الفاف” أكدت غيابه بسبب الإصابة. ليلتحق بزميله رامي بن سبعيني، الغائب لنفس السبب.

وكشفت “الفاف” في بيان لها اليوم الاثنين، أن شايبي. تعرض لإصابة عضلية على مستوى الفخذ، خلال مباراة ناديه أمس الأحد، في الدوري الألماني.

وشارك لاعب “الخضر”، أساسيا في الفوز المحقق أمس، بهدف من دون مقابل، على الضيف ماينز. ضمن الجولة الـ 10 من “البوندسليغا” قبل أن يغادر ما بين الشوطين بسبب الإصابة.