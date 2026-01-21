شايبي يفتتح عدّاده التهديفي في رابطة الأبطال رغم خسارة فرانكفورت

سجّل الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الأربعاء، أول أهدافه هذا الموسم بقميص إينتراخت فرانكفورت في رابطة أبطال أوروبا.

وذلك خلال المواجهة التي جمعت فريقه بنادي كاراباخ الأذربيجاني لحساب الجولة السابعة من مرحلة الدوري للمنافسة.

ورغم الهدف الذي وقّعه شايبي، لم يتمكّن فرانكفورت من تفادي الهزيمة، حيث انهزم أمام كاراباخ بثلاثية لهدفين في مباراة اتسمت بالندية والتقلبات.

وسجل اللاعب الجزائري أول أهداف فريقه، من علامة الجزاء في الدقيقة 78، مؤكّدًا حضوره في المواعيد الأوروبية الكبيرة.

ويعَدُّ هذا الهدف دفعة معنوية مهمة لفارس شايبي، الذي واصل البحث عن نفسه هذا الموسم، قبل أن ينجح أخيرًا في فكّ عقدته التهديفية على مسرح رابطة الأبطال، في انتظار أن ينعكس ذلك إيجابًا على مستوياته المقبلة سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني.

ورغم الخسارة، خرج شايبي بمكسب شخصي مهم، يتمثل في استعادة الثقة وترك بصمته في مسابقة تُعدّ الأعلى مستوى في القارة الأوروبية، ما يفتح الباب أمامه لمواصلة التألق في الجولات القادمة.