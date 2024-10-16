شايبي يفتح قلبه لجمهور أينتراخت فرانكفورت

تفاعل اللاعب الدولي الجزائري، فارس شايبي، مع أنصار فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال آخر ظهور له على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر لاعب الخضر، شايبي، اليوم الأربعاء، عبر خاصية “ستوري” على منصة “إنستاغرام” وهو يجيب على أسئلة المعجبين.

والبداية كانت بتعريف اللاعب، فارس شايبي، نفسه إلى جمهور فريقه الألماني. وأصول والديه. (الوالد من ولاية سطيف والوالدة من ولاية تلمسان).

كما أجاب، شايبي، عن سؤال حول أفضل مباراة خاضها مع الفريق لحد الآن. وكشف، لاعب الخضر، أن مواجهة الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ التي انتهت بخماسية مقابل هدف لصالح أينتراخت فرانكفورت، هي أفضل مباراة له مع فريقه الألماني.

أما بخصوص أفضل هدف سجله في مسيرته الكروية، فأجاب شايبي، أن هدفه في نصف نهائي كأس فرنسا مع فريقه السابق تولوز هو أفضل هدف. لأنه سمح لفريقه بالتأهل للنهائي والتتويج باللقب بعدها.

وفي الختام، مازح اللاعب، فارس شايبي، متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، محاولا التحدث بالألمانية. رغم عدم إجادته نطقها، حيث قال: “أعتقد أننا سنفوز بهدفين دون مقابل في المواجهة المقبلة أمام باير ليفركوزن”.