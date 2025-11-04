شايبي يفرض التعادل على نابولي وزرقان ينهزم أمام أتلتيكو مدريد

شهدت مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة مميزة لنجمَي المنتخب الوطني فارس شايبي وآدم زرقان، رفقة نادييهما إينتراخت فرانكفورت و يونيون سانت جيلواز.

في مواجهة قوية احتضنها ملعب دييغو أرماندو مارادونا، نجح إينتراخت فرانكفورت الألماني في فرض التعادل على مضيفه نابولي الإيطالي، بمشاركة الدولي الجزائري فارس شايبي الذي لعب أساسيًا وقدم أداءً جيدًا طيلة 89 دقيقة، قبل أن يغادر أرضية الميدان بسبب إصابة طفيفة.

نجم “الخضر” نال تنقيط 7.0 بفضل تحركاته وتمريراته الدقيقة ومساهمته في بناء اللعب الهجومي لفريقه.

من جانبه، خاض آدم زرقان مباراة كاملة مع ناديه يونيون سانت جيلواز البلجيكي الذي انهزم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-1.

الدولي الجزائري قدّم أداءً مقبولًا رغم الخسارة ونال تنقيط 6.8، مؤكّدًا استمراريته في التشكيلة الأساسية للفريق البلجيكي خلال هذه النسخة من البطولة الأوروبية.