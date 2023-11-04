بن رحمة يستعيد ثقة مدرب ويست هام رغم الخسارة في البريمرليغ

فشل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في قيادة فريقه ويست هام للفوز أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة بثلاثية مقابل اثنين.

ورغم الخسارة القاسية التي مني بها سعيد بن رحمة و رفقائه إلى أنه قدم ما عليه، و صنع عدد من الفرص السانحة للتهديف.

كما شارك بن رحمة أساسيا في المباراة، التي كانت مثيرة للغاية من ناحية الأهداف، إلا أن ذلك لم يمنع بن رحمة من التألق، إلى غاية استبداله في الدقيقة 64 من مدربه مويس.

وقد تكون الإنطلاقة الحقيقية للجناح الطائر الذي كان النجم الأول في فريق المطارق، الموسم الماضي، خاصة وأن المنتخب الوطني يحتاجه في المباراة المقبلة التي سيلعبها في تصفيات كأس العالم.

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