شايبي يفوز رفقة فرانكفورت بثلاثية في البوندسليغا

فاز الدولي الجزائري فارس شايبي رفقة فريقه إينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة أامم المضيف نادي يونيون برلين ضمن مباريات الجولة 10 من البطولة الألمانية.

و شارك فارس شايبي أساسيا في المباراة، أين قدم مستويات جيدة، واستبدل في الدقيقة 74 بقرار من مدربه لخيارات تكتيكية.

ويواصل المتألق شايبي الاستمرار في اللعب أساسيا، الذي سيكون إضافة كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني، الذي ينتظره تربصا خلال الأيام القليلة المقبلة قصد التحضير للمباريات الرسمية لتصفيات كأس العالم.

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