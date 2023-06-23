شايبي يقترب من تغيير الأجواء وتولوز لا تعارض رحيله

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الجمعة، عن إقتراب الدولي الجزائري فارس شايبي، من الرحيل عن فريقه تولوز الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب مانقله موقعه “Info LesViolets.Com” ، فإن مغادرة لاعب الخضر لناديه تولوز باتت قريبة، ورئيس النادي داميان كومولي لايعارض فكرة رحيله.

يجدر الإشارة، سبق لنادي إينتراخت فرانكفورت، تقديم عرض لإستقدام الدولي الجزائري فارس شايبي، وهو الأقرب للحصول على خدماته.