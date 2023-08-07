شايبي يقدم على خطوة تؤكد رحيله عن تولوز

قام الدولي الجزائري ولاعب نادي تولوز، اليوم الإثنين، على القيام بخطوة تؤكد رحيله عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث قام اللاعب شايبي، بتحديث على حسابه الرسمي على الأنستغرام، ونزع عبارة لاعب نادي تولوز، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة تأكيد لرحيل اللاعب عن صفوف فريقه.

يجد الإشارة، كشفت العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، عن إهتمام نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني بخدمات لاعب الخضر فارس شايبي، ومن الممكن جدا أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبا.