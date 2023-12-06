شايبي يقصى رفقة فرانكفورت من كأس ألمانيا

أقصي الدولي الجزائري فارس شايبي، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه فرانكفورت من كأس ألمانيا أمام الفريق المستضيف ساربروكين بعد الخسارة بثنائية نظيفة.

وجرت المباراة بملعب “هيرمان نويييغر”، التابع لنادي ساربروكين، التي اندرجت ضمن الدور 16 من السيدة الكأس الألمانية.

كما قدم مهاجم الخضر ما عليه طيلة تسعين دقيقة التي لعبها، وكان من بين أفضل العناصر في فريقه، كما نال تنقيطا جيدا بـ 6.7 من 10 حسب الموقع المتخصص في الأرقام والإحصائيات “هوسكورد”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–