شايبي يقصى من ثمن نهائي كأس ألمانيا

أُقصي متوسط الميدان الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الأربعاء، من ثمن نهائي كأس ألمانيا، رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت.

وذلك بعد خسارته أمام لايبزيغ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وخاض لاعب الخضر هذه المواجهة التي احتضنها ملعب “رادبول أرينا” بمدينة لايبزيغ، بديلاً عند الدقيقة الـ46 من الشوط الثاني. ونال فارس شايبي تنقيطا متوسطا في اللقاء بعلامة 6.5.

تجدر الإشارة إلى أن فارس شايبي خاض، لحد الآن، 16 مباراة مع فريقه في كل المنافسات، بمجموع 772 دقيقة لعب وسجل هدفين.