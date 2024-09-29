شايبي يقود فرانكفورت لوصافة البوندسليغا ويطارد “البافاري” 

فاز الدولي الجزائري فارس شايبي رفقة فريقه إينتراخت فرانكفورت خلال مباراة هولستن كييل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وعرفت المباراة مشاركة فارس شايبي أساسيا في المباراة، أين قدم ما عليه وقاده للفوز برباعية مقابل اثنين.

واستعاد الجزائري ورفائه زمام الامور في “البوندسليغا”، حيث عادوا إلى مرتبة الوصيف برصيد 12 نقطة بعد الرائد بايرن ميونيخ الذي يملك في رصيده 13 نقطة.

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