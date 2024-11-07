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الرياضة

شايبي يكتفي بمقاعد البدلاء في مواجهة فرانكفورت وسلافيا براغ

بقلم فيصل زيان بوزيان
شايبي يكتفي بمقاعد البدلاء في مواجهة فرانكفورت وسلافيا براغ
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عاد الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الخميس، إلى قائمة فريقه أينتراخت فرانكوفرت، بمناسبة مواجهة سلافيا براغ.

برسم الجولة الرابعة من الدور الأول لـ”الأوروبا ليغ”، التي فاز بها الفريق الألماني بنتيجة هدف دون رد.

وشهدت قائمة فرانكفورت التي أعلنها المدرب توبمولر، تحسبا لهذه المواجهة، عودة الدولي الجزائري، شايبي، لكنه لم يشارك في أي دقيقة. واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، بعد غيابه عن آخر مواجهتين أمام بوخوم وبوروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا.

للإشارة، سيكون اللاعب، فارس شايبي، معنيا بخوض تربص نوفمبر مع المنتخب الوطني، إذ سيسجل عودته لصفوف الخضر بعد غيابه لحوالي 8 أشهر.

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