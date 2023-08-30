شايبي يلتحق بصفوف إينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع متوسط الميدان الجزائري فارس شايبي، قادما من صفوف نادي تولوز الفرنسي.

وحسب ما كشفه نادي إينتراخت فرانكفورت، عبر موقعه الرسمي، فقد تمّ التعاقد مع اللاعب شايبي بعقد مدته 5 سنوات لغاية صيف 2028.

وصرح المدير الرياضي للنادي الألماني، تيمو هاردونغ، في هذا الصدد: تعاقدنا مع فارس بعد أن التمسنا تحمُسه للالتحاق بنا، وهو شاب قابل للتطور، ويمتلك الخبرة الدولية، وتتعدد مناصبه الهجومية”.