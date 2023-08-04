شايبي يمنح موافقته الشفهية للانتقال إلى نادي ألماني

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، عن اقتراب الدولي الجزائري فارس شايبي، من تغيير الأجواء والانتقال للبطولة الألمانية الموسم المقبل.

وحسب ما كشفه الصُحفي الفرنسي بموقع “فووت ميركاتو”، عبر حسابه الرسمي، فإن نجم تولوز شايبي، منح موافقته الشفهية للانضمام لصفوف نادي فرانكفورت الألماني.

وأوضح المصدر، أنه من المرتقب أن تتم الصفقة في الأيام القليلة القادمة، بعد مفاوضات دامت لعدة أشهر.