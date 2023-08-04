شايبي يمنح موافقته الشفهية للانتقال إلى نادي ألماني
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، عن اقتراب الدولي الجزائري فارس شايبي، من تغيير الأجواء والانتقال للبطولة الألمانية الموسم المقبل.
وحسب ما كشفه الصُحفي الفرنسي بموقع “فووت ميركاتو”، عبر حسابه الرسمي، فإن نجم تولوز شايبي، منح موافقته الشفهية للانضمام لصفوف نادي فرانكفورت الألماني.
وأوضح المصدر، أنه من المرتقب أن تتم الصفقة في الأيام القليلة القادمة، بعد مفاوضات دامت لعدة أشهر.
🚨🟣🇩🇿 #Ligue1 |
◉ Après des mois de négociations, Francfort espère finaliser l’arrivée de Fares Chaïbi dans les prochains jours.
◉ L’Algérien de Toulouse dispose dun accord verbal avec le club allemand depuis plusieurs semaines.
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— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 4, 2023
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