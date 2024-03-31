شايبي ينفرد برقم مميز في فرانكفورت

انفرد الدولي الجزائري، فارس شايبي، برقم مميز في ناديه الألماني، آينتراخت فرانكفورت، الذي التحق به الصائفة الماضية قادما من تولوز الفرنسي.

وعقب مباراة أمس السبت، أمام يونيون، برسم الجولة الـ 27 من “البوندسليغا” بات لاعب الخضر. أكثر لاعب في فريقه صناعة للفرص الخطيرة في البوندسليجا هذا الموسم بواقع 7، حسب مؤشر “سوفاسكور”.

للإشارة فإن شايبي، شارك في المواجهة بديلا بداية من الدقيقة 71. ومنذ التحاقه بفرانكفورت، لعب الدولي الجزائري 30 مباراة بجميع المنافسات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10 أخرى.