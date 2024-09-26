شايبي يتعادل رفقة فرانكفورت أمام بارتيزان بلغراد

شارك متوسط ميدان المنتخب الوطني، فارس شايبي، اليوم الخميس، احتياطياً، في المباراة التي جمعت فريقه أينتراخت فرانكفورت بنادي بارتيزان بلغراد.

في إطار مواجهة الجولة الأولى لدور مجموعات منافسة “الأوروبا ليغ”. التي احتضنها ملعب “دويتش بارك”.

وشارك لاعب الخضر، فارس شايبي، بديلاً في هذه المواجهة، بداية من الدقيقة الـ61 من الشوط الثاني.

وقدم شايبي، أداءً متوسطا في هذه المواجهة، ونال تنقيط 6.7. لكنه لم يستطع صنع الفارق، رغم مشاركته في منصب المهاجم في الدقائق الـ29 التي خاضها في اللقاء. حيث لمس الكرة في 28 مناسبة قدم من خلالها 19 تمريرة ناجحة، وتمريرتين مفتاحيتين.

للإشارة، سيتنقل شايبي، رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت، إلى تركيا، لمواجهة بيشكتاش، الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية من المنافسة الأوروبية.