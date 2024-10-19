شايبي بديلا ويسقط أمام باير ليفركوزن

تعرض متوسط ميدان المنتخب الوطني، فارس شايبي، اليوم السبت، لخسارة رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت، أمام المنافس في الجولة السابعة من “البوندسليغا” باير ليفركوزن، وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وشارك لاعب الخضر، شايبي، في آخر 20 دقيقة من المواجهة، بداية من الدقيقة 71 من الشوط الثاني، ولم يستطع، شايبي، في مساعدة فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من ميدان ملعب “باي أرينا”.

كما نال اللاعب، شايبي، تنقيط متوسط في اللقاء بـ6.4، حيث قام بمراوغة واحدة ناجحة، وقدم 6 تمريرات صحيحة طيلة العشرين دقيقة التي خاضها.

وتعد هذه الخسارة الثانية لنادي أينتراخت فرانكفورت في البطولة الألمانية، بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى.

للإشارة، لم يقدم فارس شايبي لحد الآن أي مساهمة تهديفية مع فريقه في “البوندسليغا”، بعد مرور 8 جولات، وكذلك في منافسة “الأوروبا ليغ” ويملك اللاعب في رصيده هدفا واحد في منافسة الكأس.