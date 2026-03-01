شايبي يتألق بهدف و”أسيست” ويتوّج بجائزة رجل المباراة أمام فرايبورغ

قاد الدولي الجزائري، فارس شايبي، فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق فوز ثمين على حساب فرايبورغ بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ودخل شايبي بديلًا في الشوط الثاني، لكنه لم يحتج سوى 42 ثانية فقط ليضع بصمته، إذ افتتح باب التسجيل بطريقة رائعة في الدقيقة الـ64، مانحًا فريقه التقدم

ولم يكتفِ شايبي بالهدف، بل عاد في الدقيقة الـ81 ليقدّم تمريرة حاسمة لزميله جان ماتيو ياهويا، مساهماً في الهدف الثاني الذي حسم المواجهة لصالح فرانكفورت.

وتوج شايبي بجائزة رجل المباراة، مؤكدا قيمته الفنية وقدرته على صناعة الفارق حتى عند دخوله بديلاً.

وأشاد الموقع الرسمي للبوندسليغا بالمستوى الذي ظهر به الدولي الجزائري، وكتب: “البديل الذهبي لفرانكفورت، شايبي، يسجّل بعد 42 ثانية فقط من دخوله ويضيف لاحقًا تمريرة حاسمة”.

وبهدفه وتمريرته الحاسمة في هذه المواجهة، رفع شايبي رصيده إلى 20 مساهمة تهديفية خلال 72 مباراة في مسيرته في الدوري الألماني، موزعة على: 5 اهداف، و15 تمريرة حاسمة. بمعدل مساهمة واحدة في كل 207 دقائق، بتقييم 6.91 حسب شبكة “سوفاسكور” المختصة.