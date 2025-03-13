شايبي يكتفي بخمس دقائق أمام أياكس ويبلغ ربع نهائي الأوروباليغ

تمكن الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الخميس، من التأهل إلى ربع نهائي الأوروباليغ، رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وجدّد نادي أينتراخت فرانكفورت فوزه على أياكس في مواجهة إياب ثمن النهائي، برباعية مقابل هدف وحيد. بعد فوزه ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخاض لاعب الخضر، شايبي، آخر تسع دقائق من اللقاء، وقدّم تمريرة مفتاحية، كما صنع فرصة سانحة للتسجيل. وحسم لصالحه صراعاً واحداً على الكرة.

وبفضل هذا الأداء، نال شايبي، تنقيط 7 من عشرة في في اللقاء.

وسيلاقي، فارس شايبي، في الدور ربع النهائي، الفائز من مواجهة أزاد ألكمار وتوتنهام.

للإشارة، شارك شايبي في آخر ثلاث مباريات مع فريقه في كل المنافسات. بعدما غاب عن مباراتين متتاليتين في البوندسليغا أمام هولشتاين كييل وفولفسبورغ.