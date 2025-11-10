شايب: الدولة الجزائرية تولي عناية خاصة للكفاءات الوطنية بالخارج

شارك اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب ، في مراسم افتتاح الطبعة الثالثة للورشة الدولية حول الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. المنظم على مدار يومين من طرف النادي الجزائري للتميز والكفاءات العالية، بحضور لفيف من الكفاءات الوطنية. بالخارج من مختلف مناطق العالم، لاسيما الناشطون في مجال الطاقات المتجددة.

وأكَد كاتب الدولة في مستهل كلمته على العناية الخاصة التي توليها الدولة الالدولة الجزائرية للكفاءات الوطنية من أفراد جاليتنا بالخارج. من خلال سياسات وبرامج إستراتيجية ترمي إلى توثيق روابطها بالوطن الأم. وتحفيز مساهمتها في معاضدة المجهود التنموي، لاسيما في مجال دعم ديناميكية التحول الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشاد كاتب الدولة بالالتزام الدائم للكفاءات الوطنية بالخارج تجاه الوطن من خلال تسخير خبراتها العلمية وتجاربها التقني. مؤكدا على الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لمواكبة هذه الهبة المتصاعدة وتقديم أقصى درجات العناية الممكنة قصد تعزيز الدور التنموي لهذه الفئة من مواطنينا بديار المهجر.