شايب تحرز ثاني ذهبية وتريكي يتوج بالفضة في ألعاب أكرا

تمكنت البطلة الجزائرية شراق شايب في وزن 63 كلغ من تحقيق الفوز بثاني ميدالية ذهبية في نهائي الملاكمة بعد الفوز أمام الكونغولية مبالاي.

وانتهت المباراة المثيرة التي جرت بين البطلتين بنتيجة خمسة مقابل اثنين.

كما توج البطل الجزائري تريكي محمد طاهر ياسر بالميدالية الفضية في نهائي الوثب الطويل رجال بوثبة قدرت بـ 7.83 أمتار، ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير لمنافسة ألعاب القوى في دورة الألعاب الإفريقية بأكرا الغينية.