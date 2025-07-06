شايب: ذكرى الاستقلال فرصة لتلاحم أبناء الشعب الواحد وتعزيز الروابط الوطنية

شارك كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في احتفالات الذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب التي نظمتها ممثلياتنا القنصلية بكل من بروكسل وميلانو وبوبيني.

وبهذه المناسبة أعرب كاتب الدولة عن تهانيه الحارة وتمنياته الخالصة لكافة أفراد الجالية بالمهجر. مُشددا على رمزيتها التاريخية وعلى كونها فرصة ثمينة للتلاحم بين أبناء الشعب الواحد. وتعزيز الروابط الوطنية، مستحضرا الدور الحاسم والفعال لجاليتنا الوطنية بالخارج خلال مسيرة الكفاح من أجل الحرية. وتعلقها الراسخ والوثيق بالأمة الجزائرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ منها.

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