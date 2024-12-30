شايب سفيان يستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني

استقبل اليوم الاثنين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، شايب سفيان. رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم

وكان بن براهم مرفوقا باعضاء المرصد كل من لامية شرقي، السيد باديس خنيسة، سعاد تقدة وكذا جمال دحو، رئيس ديوان المرصد، حيث نظم هذا اللقاء تنفيذا لمخرجات الدورة السادسة لمجلس المرصد المنعقدة مؤخرا، وضبط خطة عمله لسنة 2025.

كما يندرج هذا اللقاء في اطار ضبط برنامج عمل مشترك على المستوى الإقليمي والدولي، و تعزيز دبلوماسية المجتمع المدني الجزائري و كذا البحث حول سبل اشراك و تطوير مساهمة الجالية الوطنية في مختلف البرامج و النشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني قصد ادماجها في تحقيق التنمية الوطنية من خلال تنسيق جهودها ومبادراتها، و اشراكها في تقديم الإضافة المطلوبة لمختلف القطاعات التنموية عبر التعاون مع الجمعيات الجزائرية داخل الوطن و خارجها من جهة و المؤسسات الرسمية على اختلاف تخصصاتها وكذا الاستفادة من التجارب الرائدة والناجحة من طرف جمعيات الجزائريين عبر العالم.