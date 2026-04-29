شايب في زيارة إلى إسبانيا 

يقوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بزيارة عمل إلى مملكة إسبانيا.

وحسب بيان للوزارة، تدخل الزيارة في إطار مواصلة سلسلة الزيارات الميدانية المبرمجة للقاء أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج.

خلال الزيارة، تنقل شايب إلى مقر القنصلية العامة للجزائر بمدينة برشلونة، حيث اطلع على حسن سير مختلف المصالح والخدمات القنصلية المقدمة لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة.

وبهذه المناسبة، قام شايب، مرفوقًا بسفير الجزائر لدى مملكة إسبانيا والقنصل العام ببرشلونة، بتفقد مختلف المصالح القنصلية. حيث وقف على الآليات المعتمدة والوسائل المسخرة لتحسين وتطوير جودة الخدمات القنصلية، في إطار مسار تحديث وعصرنة المرفق القنصلي.

والتقى شايب بعدد من أفراد الجالية الوطنية من مرتفقي مختلف المصالح على مستوى القنصلية العامة.

كما تبادل شايب أطراف الحديث معهم حول نوعية الخدمات القنصلية المقدمة والجهود المبذولة من قبل الطاقم القنصلي للتكفل بانشغالاتهم، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا للبلاد لأفراد جاليتنا الوطنية بالخارج.