شايب في زيارة عمل إلى المملكة المتحدة 

يشرع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الجمعة، في زيارة عمل إلى المملكة المتحدة.

وحسب بيان الوازرة وفق واستهل شايب زيارته بلقاء نخبة من الكفاءات الوطنية الجزائرية المقيمة المملكة المتحدة والناشطة في عدد من المجالات علمية والأكاديمية والاقتصادية والتكنولوجية. وذلك بحضور كل من سفير الجزائر والقنصل العام.

وشكل هذا اللقاء “مناسبة أكد خلالها شايب الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا في البلاد للكفاءات الوطنية بالخارج، باعتبارها رصيدا استراتيجيا وشريكا أساسيا في مرافقة جهود التنمية الوطنية، من خلال ما تزخر به من خبرات وكفاءات ومعارف أكاديمية وتجارب مهنية نوعية من شأنها أن تسهم في دعممختلف المسارات التنموية ذات الأولوية”.

وأضاف البيان “أتاح اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التواصل مع الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، وتطوير آليات إشراكها في هذه الديناميكية التنموية التي تشهدها الجزائر, بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تثمين الطاقات البشرية الوطنية أينما تواجدت”.

وقد أشاد المشاركون بتنظيم هذا اللقاء التفاعلي، معربين عن تقديرهم للعناية التي توليها الدولة الجزائرية لكفاءاتها المقيمة بالخارج، ومجددين كامل استعدادهم للمساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاع الجزائر وتعبئة خبراتها وكفاءاتها عبر مختلف أنحاء العالم”.