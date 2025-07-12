شايب وحيداوي يشاركان في لقاء مع أفراد الجالية بموسكو

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في اللقاء الافتراضي المنظم لفائدة الجالية الوطنية بالخارج بالتنسيق مع سفارة الجزائر بموسكو.

اللقاء جرى رفقة وزير الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، في إطار سلسلة من النشاطات المنظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب لفائدة هذه الفئة من جاليتنا، بالتعاون والتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وبهذه المناسبة، أشاد شايب بالقيمة المضافة لهذا النوع من النشاطات التي تهدف إلى تعزيز الترابط مع شباب الجالية في إطار مقاربة تشاركية حول المسائل ذات الأهمية.

وخلال القاء شدد شايب على الأولوية التي توليها الوزارة لهذا الملف الهام، مشيرا إلى العناية المولاة للتفاعل بشكل متواصل مع شباب جاليتنا بديار المهجر.

وكذا لاتخاذ الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تعزيز ترابطهم بالوطن الام والاستفادة من خبراتهم المتنوعة لدعم جهود التنمية الوطنية.

كما أكد شايب أن الوزارة لن تدخر جهدا فيما يخصها لدراسة كافة المقترحات التي سيتم طرحها بمناسبة هذا الاجتماع