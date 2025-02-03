شايب ومولوجي يبحثان احتياجات الجالية الوطنية في الخارج

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، مع وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، استعراض سبل تكثيف التعاون بين القطاعين الوزاريين في مجال المبادرات والإجراءات ذات الصلة بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والرامية إلى دعمها وتوطيد روابطها مع وطنها الأم.

وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.