شايب وواضح يشاركان عن بُعد في لقاء نظمته سفارة الجزائر بلاهاي

شارك اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في لقاء الذي نظمته سفارة الجزائر بلاهاي بالتعاون مع جمعية الجزائريين بالخارج Algerians abroad.

اللقاء جرى بمعية نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عبر تقنية التحاضر عن بعد حول موضوع الاقتصاد الوطني الجزائري.

كما حضر اللقاء رواد أعمال وحاملي مشاريع ونخبة من كفاءات جاليتنا المقيمة بالأراضي المنخفضة.

وحسب بيان الوزاة هذا اللقاء يندرج ، في إطار تجسيد مخرجات اللقاء الذي جمع كاتب الدولة بأعضاء من الجالية الجزائرية بلاهاي يوم 21 أفريل المنصرم.

وبالمناسبة ثمن شايب هذا النوع من المبادرات الطموحة والهادفة التي تعكس الاهتمام الذي يوليه أفراد جاليتنا بالاستثمار في الوطن الأم. وكذا في انخراطهم في هذا المسعى، مستدلا بكون حوالي خمس عشرة بالمائة من المؤسسات الناشئة بالجزائر تم تأسيسها من قبل حاملي المشاريع من أبناء الجالية بالمهجر.

من جهته قدم واضح الخطوط العريضة القائمة عليها سياسة قطاعه من اجل استقطاب اكبر عدد من حاملي الأفكار الشباب من أبناء الجالية بهدف تجسيد مشاريعهم بارض الوطن.

كما أكد لأبناء الجالية أن كل مؤسسات الدعم التابعة لقطاعه سواء في مجال المرافقة أو التمويل المقاولاتي مستعدة لتحقيق مشاريعهم وابتكاراتهم وجعلهم رواد أعمال في وطنهم.