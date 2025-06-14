شايب وواضح يشاركان في لقاء نظمته قنصلية الجزائر بنيس

شارك اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، رفقة نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في لقاء نظمته قنصلية الجزائر بنيس.

وحسب بيان الوازرة اللقاء نظمته قنصلية الجزائر بنيس حول موضوع: “المقاولاتية والشركات الناشئة في خدمة حاملي المشاريع من أبناء الجالية” وحضر اللقاء نخبة من رواد الأعمال وحاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من أفراد جاليتنا المقيمة بهذه المقاطعة القنصلية.

المناسبة، أكد شايب على أن هذه اللقاءات تعكس إرادة السلطات العليا للبلاد في تجسيد مقاربة شاملة من أجل التكفل بانشغالات الجالية الوطنية.

وأضاف شايب في كلمته أن هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى توفير الظروف المواتية لتشجيع وتحفيز أبناء وطننا بالمهجر من حملة الأفكار والمشاريع على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة.

كما أكد شايب على أن مصالحه تعمل بالتعاون مع مختلف مصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من أجل التكفل الأمثل بانشغالات أصحاب المشاريع من أجل تجسيدها في أرض الوطن وخلق القيمة المضافة المنتظرة منها.

من جهته أبرز نورالدين واضح بالغ الاهتمام الذي يوليه قطاعه لتعزيز دور الجالية في تطوير مجال المقاولاتية في الجزائر.

و دعا واضح املي المشاريع من المشاركين على استغلال فرص الاستثمار المتاحة في بلادنا من خلال الاستعانة بمختلف أجهزة الدعم التي يشرف عليها قطاعه، مؤكدا أن أبناء الجالية بامكانهم الاستفادة من كل التحفيزات المالية والجبائية التي تقدمها الدولة في هذا المجال.

كما أشار أن الجالية الجزائرية تعد شريكاً رئيسيا لقطاع المؤسسات الناشئة من خلال مساهمتها في العديد من المشاريع الناجحة ما يدل على الخبرة الكبيرة التي تكتسبها.