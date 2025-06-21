شايب وواضح يشاركان في ندوة نظمتها القنصلية العامة للجزائر بليل الفرنسية

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمعية، نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في ندوة نظمتها القنصلية العامة للجزائر بليل.

الندوة جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حول موضوع “الاستثمار بالجزائر”.

وخلال الندوة تطرق شايب للأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لأبنائها في الخارج كمكون أساسي للمجتمع الوطني.

وذكر شايب بالعناية الفائقة للسلطات العليا للبلاد بفضل التدابير العديدة التي اتخذت لصالحه خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز روابطه بالوطن الأم.

كما استعرض شايب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لتعزيز دور الجالية الوطنية بالخارج في المسار التنموي الوطني وتشجيع مبادراتها الاستثمارية في الجزائر.

وبهذه المناسبة أكد شايب على حرص الدولة على التواصل المستمر والفعال مع أبناء الوطن في الخارج والترويج لمختلف التدابير والإجراءات التحفيزية والتشجيعية الموجهة ٳليهم.

من جهته ، نوه نور الدين واضح بالأهمية البالغة التي يوليها قطاعه لحاملي المشاريع من أفراد جاليتنا بالخارج، كما أشار إلى أن الجالية الجزائرية تعد شريكاً رئيسيا لقطاع المؤسسات الناشئة من خلال مساهمتها في العديد من المشاريع الناجحة وتقاسم الخبرات المكتسبة في مختلف المجالات ذات الصلة.

من جانبهم استغل أبناء الجالية هذه الفرصة لطرح انشغالاتهم بخصوص تجسيد مشاريعهم وافكارهم بارض الوطن معبرين في نفس الوقت عن استحسانهم الكبير لهذه اللقاءات الدورية التي تعكف على تنظيمها كتابة الدولة باعتبارها منبرا يقدم صورة موضوعية حول جهود مؤسسات الدولة في إشراك أبناء الجالية في الحركة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.