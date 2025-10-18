شايب يأمر بتكثيف العمل بنظام المداومات القنصلية المتنقلة

أشرف اليوم، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على اللقاء الافتراضي الأول من نوعه مع بنات وأبناء الجالية المقيمين بمقاطعة هامبورغ الألمانية.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان لوزارة الخارجية، بمناسبة مشاركتهم في المداومة القنصلية المتنقلة. التي نظمتها لفائدتهم مصالح سفارة الجزائر ببرلين، بحضور سفير الجزائر بألمانيا.

وقد أكد كاتب الدولة على حرصه الشخصي على إسداء التعليمات لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية. لتعميم وتكثيف العمل بنظام المداومات القنصلية المتنقلة إلى أماكن إقامة رعايانا وتوسيع نطاقها.

لما لهذه الآلية من دور ايجابي وفعال في توفير الخدمات القنصلية لأفراد الجالية. وتذليل الصعوبات التي تعترضهم للتنقل إلى مقرات السفارات والقنصليات. بالاضافة الى تعزيز روابط الثقة مع المراكز القنصلية والدبلوماسية.

و جرى هذا اللقاء، الذي سادته التفاعلية الإيجابية، في أجواء ودية وأخوية. حيث مكن من الإطلاع على أوضاعهم والإصغاء لانشغالاتهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم. بغية تكفل أمثل بها واستجابة أفضل لتطلعاتهم.

كما نوه كاتب الدولة بالعناية التي توليها السلطات العليا للبلاد لجاليتها بالخارج. مشيدا بما تحظى به هذه الفئة من حماية ورعاية واهتمام من قبل الدولة. والتزامها بمتابعة أوضاعها بصفة مستمرة وتعزيز روابطها مع الوطن الأم.