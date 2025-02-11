شايب يؤكد على العناية السامية التي يوليها رئيس الجمهورية للعنصر الشبابي

شارك اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بدعوة من وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، في لقاء حول موضوع “مشاركة الشباب - مكتسبات وآفاق”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكَد شايب على العناية السامية التي يوليها رئيس الجمهورية، للعنصر الشبابي في صياغة وبلورة السياسات العمومية في مختلف المجالات بما فيها تلك ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج.

كما أشاد شايب بالجهود المبذولة في إطار تعزيز روابط الانتماء لشباب جاليتنا بديار المجهر مع الأمة وإشراكها في جميع الجوانب المتعلقة بمسار التنمية الوطنية.

واستحضر شايب المكاسب المحققة من خلال تمثيل أفراد جاليتنا على مستوى مختلف الهيئات الوطنية والدستورية فضلا عن العمل الجاري قصد تحديد بنية جديدة للهياكل الممثلة لجاليتنا من خلال تحيين النصوص القانونية ذات الصلة، عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية.