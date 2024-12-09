شايب يبحث احتياجات الجالية الوطنية بالخارج مع برلمانيين

إستقبل اليوم كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بطلب منه، نواب البرلمان، ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، خصصت جلسة العمل للتطرق والتشاور وتبادل الآراء حول أوضاع وانشغالات واحتياجات الجالية.

أين أكد سفيان شايب، على العناية السامية التي يوليها، رئيس الجمهورية، إلى أبناء الجزائر في المهجر. وضرورة الإصغاء لانشغالاتهم في إطار منهجية عمل تشاورية. سعيا للتكفل الأمثل والأنجع لمطالبهم، وترقية مشاركتهم في التجديد والتنمية الوطنيين الذي تشهده بلادنا.

ويندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة سنة التشاور والتنسيق القائم بين الوزارة وممثلي الجالية في البرلمان.