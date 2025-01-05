شايب يبحث الارتقاء بأوضاع الجالية الجزائرية بتونس

إستقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، سفير تونس بالجزائر، رمضان الفايض، أين بحث معه الارتقاء بأوضاع الجالية الجزائرية بتونس.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين. والديناميكية المميزة التى تشهدها على مختلف الأصعدة تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين.

كما سمح اللقاء، بالتعبير عن الرغبة في مواصلة العمل المشترك لتعزيز آليات التعاون في المجال القنصلي. والارتقاء بأوضاع الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد الشقيق.