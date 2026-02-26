شايب يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع السفير المصري

إستقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، عبد اللطيف اللايح، بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

شكل هذا اللقاء فرصة للإشادة بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم وحرص مشترك على الارتقاء بالتعاون في شتى المجالات بين الجزائر ومصر. عملا بالتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين وتحقيقا للمنفعة المتبادلة.

وقد تم التطرق إلى دور العامل البشري كرافد مهم للإسهام في تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والتباحث. حول سبل تعزيز التعاون في المجال القنصلي، بما يلبي احتياجات وتطلعات جاليتي البلدين الشقيقين.

