شايب يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر سُبل تعزيز العلاقات القنصلية

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. فقد شكّل هذا اللقاء سانحة لدراسة وبحث السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات القنصلية بين البلدين.

وذلك، بما يخدم مصالح الجالية الجزائرية والمواطنين المقيمين في مختلف المناطق والجهات بالولايات المتحدة الأمريكية.