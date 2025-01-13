شايب يبحث مع نظيره التونسي آليات التعاون في المجالات ذات الصلة بأوضاع الجاليتين

التقى كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، نظيره التونسي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، بمناسبة الزيارة التي يجريها حاليا إلى تونس.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشاد الطرفان خلال هذا اللقاء بعمق علاقات الأخوّة والتعاون الوثيق بين الجزائر وتونس، وبالتطور اللافت الذي تشهده مسيرة التعاون في جميع المجالات، في إطار التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان “سبل الارتقاء بآليات التعاون في المجالات ذات الصلة بأوضاع الجاليتين المقيمتين بالبلدين، قصد مواكبة الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية”، حسب ما جاء في البيان.

في هذا الإطار، أشاد المسؤولان بـ”مخرجات الدورة الأخيرة للجنة الثنائية القنصلية والاجتماعية والعقارية، الملتئمة الشهر الفارط بتونس، و اتفقا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التوصّل إلى حلول ملموسة لبعض المسائل العالقة، عبر تبنّي ورقة طريق للمتابعة وفق جدول زمني محدد وتحسبا لقادم الاستحقاقات الثنائية”.