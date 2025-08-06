شايب يبرز جهود الجزائر الملموسةدعم الدول غير الساحلية الإفريقية في مسارها التنموي

ألقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب يلقي كلمة خلال الجلسة العامة. لأشغال المؤتمر الثالث لـ الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية بتركمنستان

وأبرز شايب جهود الجزائر الملموسة بصفتها “دولة عبور” حسب المفهوم الأممي في فضاءات انتمائها لدعم الدول غير الساحلية. الإفريقية في مسارها التنموي

كما أبرز دور الجزائر على أرض الواقع بإنخراطها في المشاريع الهيكلية الكبرى للقارة الإفريقية على غرار الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز العابر. للصحراء وكذا الوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء.

كما أكد شايب أن التحديات التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية في سبيل تحقيق أهدافها التنموية تتمثل في نقص الاستثمار في البنية التحتية وضعف النقل التكنولوجي وقلة الموارد المالية الدولية المتاحة وكذا التغير المناخي.