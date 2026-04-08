شايب يتباحث سبل تطوير وعصرنة الخدمات القنصلية مع وزيرة الرقمنة

عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، جلسة عمل مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود.

وخصّص اللقاء لاستعراض مدى تقدم الورشات الرقمية المشتركة الموجّهة لخدمة الجالية الوطنية بالخارج. حيث تم التنويه بالأشواط النوعية التي تحققت في هذا المسعى، مع التأكيد على الحرص المشترك على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز عصرنة المنظومة القنصلية. وتقديم خدمات ميسّرة تستجيب لتطلعات جاليتنا المقيمة بالخارج، وتضمن معاملات إدارية ذات جودة عالية.

وقد تم الوقوف على الترتيبات التحضيرية المتعلقة بإطلاق المنصة الرقمية لخدمة “الأبوستيل”. الخاصة بالتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال خارج أرض الوطن، الذي تم اعدادها من قبل مصالح المحافظة السامية للرقمنة. والتي ستدخل حيز الخدمة ابتداءً من 9 جويلية 2026، وذلك طبقًا لأحكام اتفاقية لاهاي ذات الصلة.

كما سمح هذا اللقاء بالتباحث حول جملة من الورشات الرقمية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها. تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030 وخطة عمل الوزارة بهذا الشأن.