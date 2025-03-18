شايب يتباحث مع سفيري بلجيكا والمكسيك

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب اليوم ، السفراء المعتمدين بالجزائر لكل من مملكة بلجيكا، جون جاك كيريا، والولايات المتحدة المكسيكية، خوسي إغناسيو مادرازو بوليفار.

وحسب بيان الوزارة جرى اللقاء بمقر الوزارة وذلك في إطار زيارات مجاملة.

وشكلت هذه اللقاءات سانحة لاستعراض آليات تعزيز التعاون الثنائي والتباحث حول سبل توطيد العمل المشترك والتنسيق في المجال القنصلي ولاسيما في المسائل المرتبطة بالبعد الإنساني والرقي بها، خدمة لمصالح وأوضاع جاليتنا الوطنية المقيمة في كل من بلجيكا والمكسيك.