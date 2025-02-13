شايب يتباحث مع نظيرته اليونانية

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، ألكسندرا بابادوبولو، نائبة وزير الشؤون الخارجية اليوناني، المكلفة بالشؤون الأوروبية، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، تطرّق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها. كما تناولت المحادثات التي دارت بين كلا المسؤولَين المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان اللقاء فرصة لاستعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الصلة بشؤون الجالية والمسائل القنصلية.

وخلال اللقاء، تم التركيز على دور الجالية الجزائرية باليونان وأهمية التكفل بانشغالاتها تجسيداً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.