شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

التقى، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، سفيان شايب، اليوم، مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.

اللقاء جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة مرافقة أبناء الجالية الوطنية بالخارج من أجل الاستثمار في وطنهم.

وخلال اللقاء تباحث الطرفان السبل العملية التي من شأنها تعزيز دور الجالية الوطنية بالخارج في الحركية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا. خاصة في مجال المؤسسات الناشئة والابتكار باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في بناء اقتصادنا الوطني.

ومن جهته، أكد سفيان شايب، أن أفراد الجالية الوطنية بالخارج، خاصة الشباب منهم، يولون اهتماما كبيرا بالاستثمار في هذا المجال في بلادنا. لا سيما أنه أصبح قاطرة للتنمية في العديد من الدول، وهو ما عبّر عنه أفراد جاليتنا خلال مختلف اللقاءات التي جمعته بهم.

وتابع شايب، في السياق ذاته، حرصه التام بالعمل والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية للدفع إلى خلق الإطار المناسب الذي يسمح لحملة الأفكار والمشاريع المبتكرة من أبناء الجالية بتجسيد مشاريعهم في الجزائر.

في حين، أكد نور الدين واضح، أن مصالح وزارته لن تدخر أي جهد في تحقيق هذه الأهداف التي من شأنها إعطاء الفرصة للطاقات الوطنية بالخارج. خاصة في مجالات تتعلق بالابتكار والذكاء الاصطناعي والخدمات التي من شأنها تقديم إضافة معتبرة للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تأسيس فريق عمل بين القطاعين يشرف على متابعة تجسيد المحاور التي تم التطرق إليها في أقرب الآجال الممكنة، وفق نظرة تعكس التوجه الاقتصادي الجديد لبلادنا وتساهم في تعزيز فرص أبنائنا بالخارج بالاستثمار في وطنهم.