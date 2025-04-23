شايب يترأس الوفد الجزائري المشارك في الدورة العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب

ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية في الخارج، السيد سفيان شايب Sofiane Chaib الوفد الجزائري المشارك في الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.

خُصصت أشغال الدورة لبحث مستجدات القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل في صلب وجدان الأمة العربية. إلى جانب الأوضاع في سوريا، السودان، لبنان، والصومال، ومسارات التعاون العربي مع الأطراف الإقليمية والدولية.

كان هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على التزام الجزائر الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني. لاسيما في ظل الظروف الحرجة التي يعيشها، مع الدعوة إلى وقف العدوان، إيصال المساعدات. والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الكيان الصهيوني بالإضافة إلى دعم الجزائر لمساعي نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تم التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ مبدأ التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية.

فضلا عن تثمين جهود الجزائر المستمرة بصفتها عضو عربي غير دائم في مجلس الأمن في دعم القضية الفلسطينية، أشاد مجلس الجامعة العربية باعتماد مجلس الامن الدولي لمبادئ الجزائر التوجيهية بشأن تمويل الارهاب، كما هنأ المجلس الجزائر على نجاحها في رئاسة المسار التفاوضي الذي افضى الى اعتماد اتفاقية دولية شاملة بشان مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الاجرامية.

على هامش الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، شارك السيد كاتب الدولة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس، حيث جدد الموقف الجزائري الثابت حيال القدس، ودعم الجهود الدولية لحماية هويتها ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق هذه المدينة المقدسة.