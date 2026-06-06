شايب يتفقد القنصلية العامة للجزائر بلندن ويشدد على تحسين الخدمات

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر القنصلية العامة للجزائر بلندن.

وجاءت هذه الزيارة بحضور سفير الجزائر لدى المملكة المتحدة والقنصل العام للجزائر بلندن. وفي إطار مواصلة زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذا البلد .

وخلال الزيارة وقف شايب على سير مختلف المصالح القنصلية والاطلاع على ظروف استقبال أفراد الجالية الوطنية ومستوى التكفل بانشغالاتهم. بالإضافة إلى متابعة الجهود المبذولة من قبل الطاقم القنصلي لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما تفقد شايب مختلف الهياكل والمرافق القنصلية، واطلع على آليات العمل المعتمدة والتدابير المتخذة لعصرنة المرفق القنصلي في سياق تقريب الإدارة من المواطن.

وأسدى كاتب الدولة بالمناسبة جملة من التعليمات الرامية إلى الارتقاء بالأداء القنصلي، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وتعزيز آليات التكفل بانشغالات المواطنين، بما يستجيب لتطلعات أفراد الجالية الوطنية بالخارج ويجسد العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد لأبنائنا المقيمين بالمهجر.

🔳كما شكلت هذه الزيارة سانحة للقاء عدد من أفراد جاليتنا الوطنية من مراجعي القنصلية العامة، حيث تبادل معهم الحديث حول مختلف المسائل ذات الصلة بالخدمات القنصلية وظروف إقامتهم بالمملكة المتحدة.

كما جدد شايب التأكيد على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للتواصل المباشر والدائم مع أفراد جاليتها بالخارج والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.

وأشرف شايب على هامش هذه الزيارة على إطلاق فضاء ثقافي جديد متعدد النشاطات، بمقر القنصلية العامة للجزائر بلندن.

ويندرج هذا ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي للجزائر بالمملكة المتحدة والتعريف بالموروث الحضاري والثقافي الوطني.

وفي هذا السياق، أكد شايب أن افتتاح هذا الفضاء الثقافي يأتي استجابة للطلبات الملحة في المجال الثقافي لجاليتنا المقيمة بهذا البلد.

وإعتبر كاتب الدولة بأن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى ضمن المسار الرامي إلى استكمال مشروع المركز الثقافي الجزائري بلندن الجاري العمل على تجسيده.