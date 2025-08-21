شايب يثمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

اعتبر كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، انضمام الجزائر إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية خطوة مهمة.

وكتب شايب “إن صدور المرسوم الرئاسي رقم 25-217 ، المتضمن انضمام بلادنا إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961، يعتبر خطوة مهمة في مسار انضمام بلادنا لهذه الاتفاقية متعددة الأطراف”.

وأضاف شايب، أن هذا سيسمح بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد استيفاء كافة المسائل الإجرائية المتبقية خلال الأشهر المقبلة، بتيسير الخدمات القنصلية المتعلقة بالتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج أرض الوطن.

وجاء هذا في إطار تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة مواطنينا ورعايانا بديار المهجر.