شايب يجتمع برؤساء القنصليات العامة بـ 7 دول أوروبية 

أجرى كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا بالعاصمة بروكسل.

الإجتماع جرى مع رؤساء القنصليات العامة بكل من: بروكسل وفرانكفورت وجنيف ولندن وليل وستراسبورغ وباريس. وكذا رؤساء القنصليات بكل من: بوبينيي وبوردو وكريتاي ومولان وميتز ونانتير ونانت وبونتواز.

وحسب بيان الوزارة اللقاء كان فرصة للوقوف على الجهود المبذولة من طرف الشبكة القنصلية. وذلك في إطار تجسيد خطة الوزارة المتعلقة بتحديث المنظومة القنصلية وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات جاليتنا المقيمة بالخارج وتعزز سبل الراحة لهم.

وخلال اللقاء تم إسداء جملة من التعليمات والتوجيهات قصد مواصلة تحسين الأداء القنصلي ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالاضافة إلى الحرص على التواصل المستمر مع افراد جاليتنا وتعزيز روابطهم مع الوطن الأم.

كما سمح اللقاء بالوقوف على الانطباع الإيجابي للتدابير المتخذة لصالح مواطنينا بديار المهجر خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما تعلق منها بتسهيلات إجراءات الولوج إلى التراب الوطني.

وشدد كاتب الدولة على ضرورة توفير استقبال جيد لأفراد جاليتنا بالخارج على مستوى ممثلياتنا القنصلية. بالإضافة إلى ضرورة اتباع منهجية التشاركية والتشاور والإصغاء المباشر وتشجيع روح المبادرة و الاستجابة الفعالة. وكذا تسهيل الإجراءات المندرجة في العملية الرامية إلى عصرنة التسيير الإداري والقنصلي.