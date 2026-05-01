شايب يجتمع مع قناصلة جنوب أوروبا لتقييم التحضيرات للتشريعيات

ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الجمعة، اجتماعًا تنسيقيًا وتوجيهيًا بمقر سفارة الجزائر بمدريد، جمعه برؤساء المراكز القنصلية بجنوب أوروبا، في ختام زيارة العمل التي أداها إلى مملكة إسبانيا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الدورية مع رؤساء البعثات القنصلية. حيث خُصص للتطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بتحسين التكفل بالخدمات القنصلية الموجهة لفائدة أفراد الجالية الوطنية.

فضلاً عن تقييم مستوى التحضيرات الجارية تحسبًا للاستحقاق التشريعي المقبل التي يشارك فيه أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج.

وفي الشق المتعلق بالمسائل القنصلية، تم استعراض جملة من التدابير العملية المندرجة في سياق مواصلة مسار تحديث وعصرنة منظومة الخدمات الإدارية والقنصلية. لاسيما المشاريع قيد التجسيد التي ستدخل حيز الخدمة قريبًا. وعلى رأسها خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بُعد، بما يعزز جودة الخدمة ويقرّب الإدارة من المواطن.

وفي هذا الإطار، أسدى كاتب الدولة توجيهات دقيقة، أكد من خلالها على ضرورة التسريع في تجسيد هذه الإجراءات الجديدة. وفق مقاربة قائمة على الفعالية والنجاعة. مع ضمان حسن تنفيذها على مستوى كافة الممثليات القنصلية.

وفيما يخص التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل، شدد كاتب الدولة على ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية. من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية. وتوفير الظروف التنظيمية الملائمة لتمكين أبناء الجالية الوطنية بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي في أحسن الظروف.

كما أكد على أهمية التنسيق المحكم ومواصلة التعاون الوثيق مع ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج من منسقين ومندوبين.

وفي ختام الاجتماع، أبرز كاتب الدولة أهمية مواصلة الاستعدادات تحسبًا لموسم الاصطياف. الذي يشهد تدفقًا مكثفًا لأفراد الجالية نحو أرض الوطن. داعيًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التسهيلية الكفيلة بمرافقتهم وضمان سلاسة تنقلاتهم ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لهم.