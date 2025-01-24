شايب يجري بإيطاليا لقاءً مع رؤساء عدد من المراكز القنصلية 

عقد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا بالعاصمة الإيطالية روما.

اللقاء جاء في إطار الزيارة التي يجريها شايب إلى إيطاليا، مع كل من رؤساء المراكز القنصلية بكل من ميلانو ونابولي وليون ومرسيليا وبيزنسون وغرونوبل ونيس ومونبولييه وتولوز وسانت اdتيان وبرشلونة وأليكانت وبوردو.

وخلال اللقاء، تم إجراء تقييم شامل للتسير القنصلي لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ومتابعة تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد بشأن تحسين نوعية الخدمات القنصلية.

كما سمح بالوقوف على الانطباع الإيجابي للتدابير المتخذة لصالح مواطنينا بديار المهجر خلال الفترة الأخيرة. خاصة ما تعلق منها بتسهيلات إجراءات الولوج إلى التراب الوطني.

هذا، وأسدى شايب خلال هذا اللقاء جملة من التعليمات والتوجيهات قصد مواصلة تحسين الأداء القنصلي. في إطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، للتكفل الأمثل بانشغالات بنات وأبناء جاليتنا المقيمة بالخارج.